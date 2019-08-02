مستشفى أوباري ..200 عملية في 3 أشهر

تقرير|218

يواصل العاملون في مستشفى أوباري العام تقديم خدماتهم الصحية وفق ما يتوفر لهم من إمكانيات، إذ تخطى أطباء الجراحة حاجز الـ 200 عملية جراحية خلال 3 أشهر بعد أن تكللت جهود إدارة المستشفى بالنجاح فى التعاقد مع دكتور للتخدير وتوفير ما يستلزم من أدوات جراحية .

يستقبل المستشفى بمعدل كبير حالات مرضية تتطلب عمليات جراحية مستعجلة في كل أسبوع ، ويجري الأطباء عديد العمليات الصغرى بشكل يومي في حين يتم قبول عدد محدود من الحالات الكبرى نطراً لمحدودية الطاقم، حيث تم تأهيل غرفة العمليات بكافة الوسائل الممكنة للحيلولة دون توقفها من جديد .

تتواصل العمليات الجراحية في المستشفى التي أستأنفت قبل 3 أشهر بواقع 3 أيام من كل أسبوع، وستوفر هذه الجهود من معاناة ومشقة السفر على أهالي المنطقة، غير أن الوضع الصحي في أوباري يتطلب حلول جذرية لإنهاء أزمة نقص الأطباء التي يشهدها القطاع الصحي فى مناطق الجنوب قاطبة .

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