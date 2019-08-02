قصف مدفعي وجوي مكثف بمحوري طريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس

قالت مصادر مطلعة أن محاور القتال بالعاصمة تشهد هدوءا حذرا وسط قصف للطيران الحربي التابع للجيش الوطني على تمركزات لقوات الوفاق بمحوري طريق المطار وعين زارة.

وأكدت المصادر أن طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ عدة غارات جوية في محور طريق المطار .

وأشارت المصادر إلى أن محور منطقة عين زارة يشهد قصف جوي للطيران الحربي وضرب بالمدفعية الثقيلة بالمنطقة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ضربات جوية مرتقبة ستنفذها مقاتلات سلاح الجو بقاعدة الوطية الجوية الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني في الساعات القادمة.

ولا تزال الاشتباكات مشتعلة بعدد من المحاور منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ويلعب سلاح الجو دوراً حاسماً في معارك طرابلس.

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