انطلاق أعمال صيانة بالطريق الدائري الثالث ببنغازي

باشرت بلدية بنغازي أعمال استكمال صيانة مفترق شارع سورية مع الطريق الدائري الثالث بحي الوحيشي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن «أعمال الصيانة تشمل التصدعات والتشققات بالطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة بنغازي تحت إشراف مكتب مشروعات البلدية».

كما أعلن المكتب الإعلامي «بدء أعمال التهيئة لرصف الشارع الممتد من مطعم بالة إلى جامع الفضل بن العباس في منطقة أرض الجهمي».

بدء رصف شوارع الكويفية في بنغازي

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن أعمال الصيانة سوف «تساهم في حل المختنقات المرورية بالمنطقة»، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة «تنفذها شركة الركيزة الجديدة للمقاولات وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

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