مشاورات في تراغن حول تشكيل مجلس تسييري

متابعة|218

شهد مقر المجلس البلدي تراغن اجتماعاً عقده عميد البلدية المكلف، تمحور على مناقشة القرار رقم 516 والصادر عن الحكومة المؤقتة بشأن اعتماد مجلس تسييري لبلدية تراغن.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس ورؤساء المجالس الاجتماعية والحكماء والأعيان ومجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى البلدية.

تباحث الحاضرون تبعات هذا القرار الذي يتخوف بشأنه البعض من أن يحدث إنقساماً داخل النسيج الاجتماعي للمنطقة وأن توقيته غير مناسب وطريقة استحداثه غير سليمة، فيما رأى آخرون أنه فرصة لجسم تشريعي آخر يخلف المجلس البلدي لتقديم خدمات أفضل.

هدف الاجتماع حسب منظميه إلى تقريب وجهات النظر وتوضيح أسباب الرفض أو التزكية لكل طرف..واُختتم بتشكيل لجنة لتمحيص القرار والتباحث حول أهم سبل الخروج بمقترحات لحل المشكلة في جلسات مقبلة .

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