عودة تدريجية للكهرباء بعد الـ”بلاك آوت”

شهدت الساعات الماضية -من ليل الجمعة السبت- رجوعاً تدريجياً جزئياً للتيار الكهربائي بعد انقطاعه على عموم المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية من البلاد والدخول في حالة مايعرف بالبلاك آوت .

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تمام تغذية مناطق تاجوراء والقره بوللي والكريمية والسواني والخمس ومصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي وجاري العمل على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً .

كما أفادت الشركة في وقت متأخر أمس الجمعة عن الشروع في ترجيع التغذية الكهربائية تدريجياً بداية من محطات المنطقة الوسطى والمرقب وكذلك شحن محطة توليد الرويس وجاري العمل على تغذية باقي محطات المنطقة الغربية تدريجياً .

وأثنت الشركة في منشوراتها على جهود فنيي ومهندسي الشركة، دون ذكر لتغذية المناطق الجنوبية من البلاد التي لاتزال تغرق في الظلام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية