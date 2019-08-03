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عودة تدريجية للكهرباء بعد الـ”بلاك آوت”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت الساعات الماضية -من ليل الجمعة السبت- رجوعاً تدريجياً جزئياً للتيار الكهربائي بعد انقطاعه على عموم المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية من البلاد والدخول في حالة مايعرف بالبلاك آوت .

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تمام تغذية مناطق تاجوراء والقره بوللي والكريمية والسواني والخمس ومصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي وجاري العمل على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً .

كما أفادت الشركة في وقت متأخر أمس الجمعة  عن الشروع في ترجيع التغذية الكهربائية تدريجياً بداية من محطات المنطقة الوسطى والمرقب وكذلك شحن محطة توليد الرويس وجاري العمل على تغذية باقي محطات المنطقة الغربية تدريجياً .

وأثنت الشركة في منشوراتها على جهود فنيي ومهندسي الشركة، دون ذكر لتغذية المناطق الجنوبية من البلاد التي لاتزال تغرق في الظلام .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • في كل العالم لما ينقطع الكهرباء لاكثر من ساعه واحده. تتلف جميع المواد الغذائيه خاصة اللحوم و الأسماك و مشتقات الحليب و الاجبان لانها لم تعد صالحه للاستعمال البشري و لكم في ليبيا المنكوبه ينقطع الثيار الكهربائ لاكثر من يومين و لن تتلف اي سلعه و تبقي بتسعيرتها. اثقوا الله في الليبيين يا كهرباء راهو عقابها قبر مظلم و لا انيس معك.

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