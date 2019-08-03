داخلية الوفاق تضبط مصنعاً للخمور في صرمان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ضبط مصنع للخمور في منطقة صرمان.

وبين المكتب لوزارة الداخلية أن أعـضاء الـتحري والـقبض بـمكتب تـحريات الـمنطقة الـغربية الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات تمكن مـن ضـبط قـرابة 60 ألـف لـتر مـن الـخمور الـمحلية ومـصنع تـصنيع هـذه الـخمور.

وأوضحت الوزارة أنه جرى الـتواصل وابـلاغ نـيابة صـرمان مـن حـيث الاخـتصاص لإعدام عـدد (7 خـزانـات سـعة 4000 لـتر) بـالإضافة إلـى حـوض مـملوء بـالـخمور فـي مـكانه لـصعوبة نـقله.

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