إنقاذ 75 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي بينهم 3 نساء شمال فروة مبينة أنهم ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 75 مهاجر غير شرعي بينهم 3 نساء.

وبينت القوات البحرية أن عملية الإنقاذ تمت شمال فروة موضحة أن المهاجرين الذين جرى انقاذهم ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة (7السودان، 14الصومال، 5الجزائر، 22المغرب، 27بنغلاديش).

وأشارت القوات البحرية إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.

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