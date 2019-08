الاتحاد الأوروبي يدعو إلى توزيع عادل لثروات ليبيا

المتوسط:

دعت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للثروة الوطنية وتيسير إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي وقوات الأمن الخاضعة للسيطرة المدنية، على النحو المتفق عليه في باريس في مايو 2018 ، وفي باليرمو في نوفمبر 2018 وفي أبو ظبي في فبراير 2019

وفي بيان صادر باسم الاتحاد الأوروبي، رأت موغيريني أنه “يمكن أن تشكل الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان جرائم حرب ، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم”.

