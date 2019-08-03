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المحجوب: الجيش يُجهّز لفتح محور سرت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، عن غاية الجيش من وراء الضربات الجوية المتتالية التي نفذها في سرت قبل يومين.

وقال المحجوب في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إن الجيش الوطني يسعى لفتح محور جديد في سرت، لتخليصها من قبضة المجموعات المسلحة وتأمينها وحمايتها من أي هجمات إرهابية، مُشيراً إلى أن الضربات الجوية كانت تمهيداً للإعلان عن فتح المحور.

يُشار إلى أن مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش قد نفذت عدة ضربات جوية على ما وصفتها بـ”تجمعات إرهابيين” في ضواحي سرت، مساء الخميس وفجر الجمعة.

ولم يحدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش عن الموعد الذي سيتم فيه فتح محور سرت، فيما أكد أن قوات الجيش على استعداد تام لضرب أي مواقع يتم التبثت من أنها تعود لتجمعات إرهابية بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هكذا الاستراتيجية العسكرية العلمية. انا متأكد انه بمجرد دعم سرت بشكل كافي سيثب اهالي و شباب سرت وثبة الاسود ليتخلصوا من الميليشيات المحتلة. و الفائدة ستكون كبيرة اولا تحقيق خط امداد بري عبر سرت-بني وليد-ترهونة و ثانيا تشجيع بعض المدن على ترك العاصمة و شأنها ليتعامل الجيش مع الميليشيات المحتلة للعاصمة.
    و لو امكن فتح خط من صبراتة الى ورشفانة سيتحقق المزيد من العزل للميليشيات الارهابية و سيتمكن الجيش من تجنيب المزيد من المدنيين لخطر المعارك العسكرية ذلك لان الميليشيات عندئذ ستضطر للخروج عن بكرة ابيها من بين المنازل و شوارع المدينة الداخلية لتلاقي مصيرها اما قوات الجيش الليبي.
    ان الميليشيات في الرمق الاخير الآن و بدأ العد التنازلي لها فعلا.
    و ما التوفيق الا من عند الله

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