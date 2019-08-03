المحجوب: الجيش يُجهّز لفتح محور سرت

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، عن غاية الجيش من وراء الضربات الجوية المتتالية التي نفذها في سرت قبل يومين.

وقال المحجوب في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إن الجيش الوطني يسعى لفتح محور جديد في سرت، لتخليصها من قبضة المجموعات المسلحة وتأمينها وحمايتها من أي هجمات إرهابية، مُشيراً إلى أن الضربات الجوية كانت تمهيداً للإعلان عن فتح المحور.

يُشار إلى أن مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش قد نفذت عدة ضربات جوية على ما وصفتها بـ”تجمعات إرهابيين” في ضواحي سرت، مساء الخميس وفجر الجمعة.

ولم يحدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش عن الموعد الذي سيتم فيه فتح محور سرت، فيما أكد أن قوات الجيش على استعداد تام لضرب أي مواقع يتم التبثت من أنها تعود لتجمعات إرهابية بالمنطقة.

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