المتحدث باسم البحرية يكشف لـ” المتوسط” تفاصيل إنقاذ 75 مهاجرا شمال جزيرة فروة

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، تمكن دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية)، الجمعة، من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (75) مهاجرا غير شرعي من بينهم (3) نساء في شمال جزيرة فروة.

وأوضح قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة (السودان7، الصومال 14، الجزائر 5، المغرب 22، بنغلاديش 27)

وأشار قاسم إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة المصفاة، وبعد تقديم المساعدة الطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.

