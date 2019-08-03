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“أمن بنغازي” يُطلق حملة لضبط الشارع العام

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز تعليماته بتفعيل الخطة الأمنية الموضوعة مُسبقاً بهدف العمل على تأمين المدينة وضبط أوضاعها.

المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أوضح في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، العميد عادل عبدالعزيز، قد وجه تعليماته للجهات المعنية بإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف “جمع المعلومات الأمنية عن الخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية”.

وأكد مدير أمن بنغازي أن تعاون الجهات الأمنية والعسكرية لتنفيذ هذه الخطة سيكون له نتائج إيجابية بشأن ضبط الشارع العام، وضبط المتورطين في التجاوزات الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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