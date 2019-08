المتوسط:

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط مصنع للخمور في صرمان.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن أعـضاء الـتحري والـقبض بـمكتب تـحريات الـمنطقة الـغربية الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات تمكن مـن ضـبط قـرابة 60 ألـف لـتر مـن الـخمور الـمحلية ومـصنع تـصنيع هـذه الـخمور.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى الـتواصل وإبلاغ نـيابة صـرمان مـن حـيث الاخـتصاص لإعدام عـدد (7 خـزانـات سـعة 4000 لـتر) بـالإضافة إلـى حـوض مـملوء بـالـخمور فـي مـكانه لـصعوبة نـقله.

