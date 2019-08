المتوسط:

عقد في مقر وزارة العمل والتأهيل بطرابلس اجتماعا لحل مشكلة اعتماد الملاك الوظيفي للهيئة العامة للثقافة، بحضور وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الورضمي، ومحمد الهدار عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير فريق العمل المشترك المكلف بمتابعة سير اعتماد الملاك الوظيفي للهيئة، واستعراض احتياجات الملاك الوظيفي الهيئة العامة الثقافة، والمكاتب والمراكز الثقافية بالبلديات، وثم الاتفاق في ختام الاجتماع على اعتماد الملاك الوظيفي بعدد9750 وظيفة .

وحضر الاجتماع رئيس وحدة منظومة الملاكات بالهيئة العامة للثقافة عبد العزيز القايدي، ومن وزارة العمل والتأهيل مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري السيد عبدالناصر بربه، ومدير المكتب القانوني المستشارة نعيمة عاشور، ومدير مكتب الإعلام والتواصل السيدة ربيعة عمار .

