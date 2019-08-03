إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية بسبب خروج مفاجئ لوحدات التوليد

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن خروجا مفاجئا لبعض وحدات التوليد، أدى إلى حدوث إظلام تام الليلة الماضية، بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

وعزت الشركة عملية الإظلام إلى إرجاع بعض المواطنين الأحمال من بعض محطات التحويل بالمناطق دون علم غرفة التحكم الرئيسية، إضافة إلى ما أسمته أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال، الأمر الذي أربك الوضع التشغيلي للشبكة.

هذا وأضافت الشركة في منشور لها، أنه تم الشروع في إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا، حيث تمت تغذية مناطق تاجوراء، والقره بوللي، والكريمية، والسواني، والخمس، ومصراتة، وبعض مناطق الجبل الغربي، فيما تجري عملية تغذية مدينة طرابلس تدريجيا.

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