في سرت.. تفكيك قذيفتين عثر عليهما داخل حديقة ومزرعة

تمكن فريق سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، التابع لقوة حماية وتأمين سرت، من إبطال «قذيفة هاون» كانت معدة للتفجير بحديقة سرت الترفيهية.

وأكد مصدر من فريق السرية، فضل عدم ذكر أسمه أنه تم العثور عليها من قبل أحد المواطنين في وقت سابق، وأبلغ الجهات المختصة.

وقال أحد أفراد السرية، عمران البورى، في تصريح صحفي، «لو انفجرت القذيفة لكانت كارثه كبيرة».

وأوضح أن فريق السرية انتشل «صاروخ طيران غير متفجر» بمزرعة بمنطقة الزيد أبو هادى (20 كيلو مترا جنوبي سرت)، تم العثور عليه من قبل صاحب المزرعة، الذي قام بإبلاغ السرية عنه مباشرة، حيث تم إبطال مفعوله.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، أعلنت أن سرية الألغام ومخلفات الحرب تواصل عملها في تفكيك الألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي داعش في المدينة.

وبينت القوة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجمعة، أن الفرق التابعة لها تواصل عمليات تجميع بقايا مخلفات الحرب بمعدات بدائية ومجهودات شخصية.

