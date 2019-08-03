شركة الكهرباء تشرع في إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى المنطقة الغربية

طرابلس-العنوان

شرعت الشركة العامة للكهرباء، في إرجاع التغذية الكهربائية تدريجيا بالمنطقة الغربية بداية من محطات المنطقة الوسطى والمرقب وكذلك شحن محطة توليد الرويس، مشيرة إلى أن العمل جاري على تغذية باقي محطات المنطقة الغربية تدريجياً.

وبحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية قالت الشركة أنها قامت بإعادة التغذية الكهربائية إلى مناطق تاجوراء والقره بوللي والكريمية والسواني والخمس ومصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جاري على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً.

وكانت قد أعلنت الشركة العامة للكهرباء ليل الجمعة، عن أسباب انقطاع الكهرباء على المنطقتين الغربية والجنوبية، مرجعة ذلك إلى الخروج المفاجئ لبعض وحدات التوليد وإرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعض محطات التحويل بالمناطق كان السبب وراء الانقطاع.

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