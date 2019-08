مسؤول بصحة المؤقتة يجري جولة تفقدية للمستشفيات بدرنة

المتوسط:

أجرى مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد الجبالي، ظهر اليوم الجمعة 02 أغسطس جولة تفقدية للعيادات الخارجية وقسم الباطنة بمستشفى الوحدة بدرنة، وذلك لمتابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحه خلال الأسابيع القريبة القادمة.

ورافق الجبالي خلال الجولة التي تمت وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب كل من مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي.

وكان في استقبالهم خلال الجولة مدير عام مستشفى الوحدة بدرنة الاستاذ إبراهيم عزوز، وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالمستشفى.

وأطلع مدير إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة خلال الزيارة الميدانية علي المجهودات والتجهيزات والإنشاءات للمباني وتفقد الأقسام وغرف العناية والمعدات والمستلزمات الطبية والفنية.

