المتوسط:

أعلن سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

وكشف السفير في مقطع مرئي، انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفا واحدا لمصلحة الوطن.

The post سفير ليبيا في أفريقيا الوسطى ينشق وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية