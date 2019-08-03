أمن بنغازي: تشكيل لجنة لضبط المطلوبين جنائيا

أصدر رئـيس الغرفة الأمنية المشتركة مـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته بتفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الخطة الأمنية تستهدف خلق آليه عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية لضبط الشارع العام وضبط التجاوزات الأمنية.

ودعا عبد العزيز إلى تشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين الصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الامنية.

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