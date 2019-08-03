برلماني: انشقاق السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى عن الوفاق خطوة في الاتجاه الصحيح

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إعلان السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى انشقاقها عن حكومة الوفاق، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال أمغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أتمنى من باقي السفارات والبعثات الدبلوماسية في العالم التابعة للدولة الليبية أن تحذو حذوها.. جيشنا ينتصر .. والوطن يعود”.

وكان سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى، أعلن انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

وكشف السفير في مقطع مرئي، انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفا واحدا لمصلحة الوطن.

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