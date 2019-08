نيجيريا تدعو إلى توحيد الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا

المتوسط:

دعا الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إلى ضرورة توحيد الجهود نحو استعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

وأشار بخاري، إلى أن إحلال السلام في ليبيا سوف يترجم إلى الرخاء الاقتصادي، والتنمية في إفريقيا.

وأكد بخاري في تصريحات صحفية، أنه بمزيد من الالتزام من جميع الأطراف في النزاع، وغيرهم من الأفراد ذوي النوايا الحسنة، ستعود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قريبا كما كانت، حتى تتمكن من استئناف أدوارها في إفريقيا

