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إمطير: إحاطة سلامة تحتوي على كم هائل من المغالطات والتدليس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة إمطير القيادية في حزب العدالة  والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه لو أرسل “حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مندوباً عنه أو سمح مجلس الأمن بإحاطة منه لن تكون أفضل من إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

إمطير قالت في مداخلة مع قناة “التلفزيون العربي” القطري وتابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس:” إن غسان سلامة وارب كل الجرائم التي قام بها حفتر وسلط الضوء على أمور مغلوطة ووقائع لم تحدث أبداً إلا في إعلام حفتر الأمر الذي جعل الشارع الليبي وحكومة الوفاق ومجلس الدولة يمتعضون من هذه الإحاطة هو الكم الهائل من المغالطات والتدليس”.

وأضافت :” نحن نكذب ما جاء في إحاطة سلامة وخصوصا في مدينة غريان لأنه لم تحدث إنتهاكات بالمدينة من قبل حكومة الوفاق أو الجيش التابع لها، ونكذب ماصدر عن إعلام حفتر وهو قتل الأسرى وهذه أكاذيب مغلوطة لأن هؤلاء وجودوا في مستشفيات غريان ميتين وأجسادهم متحللة وأرسلوا الى المنطقة الشرقية بأجسادهم المتحللة ” حسب زعمها.

وأكد عضو مجلس الدولة على سلامة أطلع خلال لقائه الأخير بحفتر على ما سيقوله في الإحاطة، مردفةً :” حفتر راضٍ عن تلك الإحاطة بشكل تام لأنها غطت جميع جرائم حفتر وإرتكابه لأعمال كبيرة من إنتهاكات لحقوق الإنسان والأسرى والقوانين الدولية من قصف المطارات والمستشفيات ومراكز الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى حديث سلامة عن مطار معيتيقة الذي يقصفه حفتر بشكل يومي والذي يعتبر مطار مدني وشريان الحياة بالنسبة للمنطقتين الغربية والجنوبية “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هناك فيديوات لجنود احياء يتم التحقيق معهم يعني يسالونهم لماذا جئت الى هنا و رد الجندي مسموع في الفيديو و يمكن مشاهدة حركاته فهذا دليل على انه كان على قيد الحياة الا ان كانت الجثث في مفهوم حكومة الوفاق و الغورياني الجثث تتحدث في مفهومهم.
    حبل الكذب قصير.

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  • امر طبيعى ان تتنفس هذه الاخوانية الكذب فمن صفات الاخوان الكذب ثم الكذب وباقى صفات النفاق فسلامة لم يقل ربع الحقيقة ولو ارسل المشير خليفة حفتر مندوبا معه الادلة والبراهين على صحة ما يقول لوافق مجلس الامن بالاجماع على احالة فائز السراج وعصابة المغتصبة للسلطة لمحكمة الجنايات الدولية فارتكابهم لجرائم حرب موثق بالادلة الثابتة فى براك الشط او فى غريان او فى مخيم اللاجئين وغيرها بخلاف صرف اموال الشعب الليبى على تمويل الارهاب كما سيقدم ادلة كافية على اعتبار تنظيم الاخوان كيان ارهابى يتفرع منه داعش والقاعدة ويلغى عقول الشباب ليجعلهم دمى يحركها مستغلا جهلهم بالثوابت الاسلامية التى تتعارض تماما مع فكر الاخوان حيث قال رسول الله لايكن احدكم امعة ..وقال .ان من شر الناس ذو الوجهين ….وقال الناس يواسية كأسنان المشط .وهذا عكس فكر الاخوان العنصرى الصهيونى بالتعالى على الناس واعتبارهم شعب الله المختار مع ان مرشدهم حمار

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  • الاخ العزيز الشهبندر كذب الاخوان من النوع الساذج المثير للسخرية الم ترى ان المشرى انكر انه اخوانى ثم ذهب الى تابين الطرطور محمد مرسى والكذبة الكبرى كانت من المرشد العام للاخوان لخداع الشعب المصرى قبل انتخابات الاعادة بين مرسى وشفيق عندما اعلن على الملأ وهذا مسجل صوت وصورة فى فى فندق فيرمونت ان محمد مرسى لم يعد اخوانيا وانه احله من بيعته ولهذا نجح بصعوبة بصفته تخلص من اسوأ صفة وهى انه اخوانى فهل يشك احد ان محمد مرسى حكم مصر لمدة عام من خلال المرشد وعصابته وخدع الشعب المصرى الى ان جاء القصير المكير اللواء عبدالفتاح السيسى ليخدهم وبجعلهم يتصوروا انه اخوانى اى غباوة لهؤلاء البلهاء ليتصوروا ان مدير المخابرات الحربية اخوانى وينصبوه وزير للدفاع بدلا من المشير طنطاوى رغم ان السيسى كان مدين لطنطاوى بالفضل منذ ان كان مديرا لمكتبه لمدة عامبن ثم عينه قائدا للمنطقة الشمالية ثم مديرا للمخابرات وسلط الله عليهم من يزل مرشدهم وعصابته ويقضى عليهم فى عقر دارهم ويصادر اموالهم سبحان الله

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