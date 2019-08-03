أعضاء من مجلس النواب: زيارتنا للولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى توضيح الوضع في ليبيا

بنغازي-العنوان

عقد أعضاء من مجلس النواب، أمس الجمعة مؤتمرا صحفيا بمدينة بنغازي وضحوا من خلاله الغرض من زيارة العمل التي قاموا بها إلى الولايات المتحدة وسلسلة اللقاءات التي تم عقدها.

وأكد النواب خلال المؤتمر الصحفي بأن الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى توضيح الوضع الحالي في ليبيا.

وكان في استقبال أعضاء مجلس النواب فور وصولهم إلى مدينة بنغازي روؤساء مجالس بلديات بنغازي وبنينا وسلوق وقمينس والمليطانية وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وبحسب المكتب الإعلامي أثنى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري خلال كلمة ترحيبية على موقف أعضاء النواب الوطني تجاه دعم القوات المسلحة العربية الليبية ووحدة الوطن ومُحاربة الجماعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية، مُؤكداً على دور القوات المسلحة الذي يهدف إلى قيام دولة ذات سيادة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطن.

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