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اللواء 73 مشاة: على شباب مصراتة تحرير عقولهم من سطوة جماعة الإخوان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش على ضرورة تراجع المغرر بهم من مسلحي الميليشيات والتخلي عن أسلحتهم قبل فوات الأوان حتى لا ينتهي بهم الأمر قتلى من أجل مصالح الإخوان وتختلط دماؤهم بدماء الإرهابيين الملاحقين دولياً والمرتزقة الأجانب.

الخرطوش قال في تصريحات لصحيفة “البيان” أمس الجمعة وتابعتها صحيفة المرصد إن شباب مصراتة يخاطرون بأرواحهم خدمة لأجندات الفئة الضالة التي لا تؤمن بالدولة ولا بسيادتها ولا بمؤسساتها.

واخختم حديثه قائلاً :”نقول لهؤلاء الشباب لا تغمض عينيك عن الواقع وحاول أن تحرر عقلك من سطوة الإخوان وحلفائهم وأن تقتنع بأن الجيش قادم وسينتصر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .كل من يتحالف مع الاخوان عليه ان يعلم انهم لا عهد لهم ولا امان واول من يقتلوه هو من ساعدهم وقت الشدة والدليل على ذلك ما فعلوه مع السادات فى مصر بعد ان اخرجهم من المعتقلات وسمح لفروعهم الارهابية من الجماعات الاسلامية من العمل بحرية ليتخلص من التيار اليسارى الذى سبب له ازعاج فى انتفاضة 18 و 19 يناير 1977 ومع ذلك ردوا له الجميل واردوه قتيل فى 6 اكتوبر عام 1981 وخدعوا الدعوة السلفية التى رجحت كفة مرسى على شفيق فى انتخابات الاعادة وبعد ان وصلوا للسلطة اقصى الاخوان الدعوة السلفية ورفضوا تعيبن اى وزراء لهم فى الحكومة واى وظائف حكومية واستولوا لانفسهم على كل شئ فتحالف الجميع ضدهم واسقطوا حكم المرشد يوم 3 يوليو عام 2013

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