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بسبب مطب…وفاة 4 شباب إثر حادث سير في كرسة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
تشهد الطرق السريعة في ليبيا وتحديدًا بعد عام 2011 إقامة المطبات بطريقة عشوائية وفي أماكن مختلفة ودون وجود أية علامات تحذيرية لتنبيه السائقين والمارة عبر الطرقات.

وتسببت تلك المطبات في وقوع حوادث عدة وإزهاق الكثير من الأرواح وإصابات السائقين والركاب إضافة إلى الخسائر في الممتلكات وتدمير المركبات، كما أنها تسبب ازدحامًا شديدًا وزيادة في التأخير والعطلة.

أبدى الكثير من المواطنين انزعاجهم من إقامة تلك المطبات وبشكل مبالغ فيه جدًا، فيما أكد آخرون أنها تساهم في تخفيف سرعة السيارات وخصوصًا في المناطق التي تمر عليها الطرقات وعلى المفترقات والمداخل والمخارج لأي منطقة.

وشهد مدخل مدينة درنة الجمعة وتحديدًا منطقة ” كرسة ” حادث سير وصف بالمروع أودى بحياة أربعة شباب لا تتعدى 18عام.
حيث توفي كلًا من عمر محمد الغرياني مواليد 2002 ، وزكريا صالح محمد الغرياني مواليد 2001، ومعاذ منصف صالح الحاج مواليد 2003، محمد عبدالبارئ بوغرارة مواليد2001.

وفي يناير  العام الحالي كانت إحصائية الحوادث المرورية المسجلة بإدارات المرور والتراخيص في أنحاء ليبيا 127 حالة وفاة و185 إصابة بليغة وبلغت قيمة الخسائر2394000 ألف دينار.

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  • على من يضع مطب وضع لافتة كبيرة تقول “امامك مطبات خفض السرعة” لان فوق سرعة 100 يمكن لمطب ان يفقدك السيطرة على السيارة مما يؤدي الى اصطدام بسيارة اخرى او خروج عن الطريق او حتى انقلاب السيارة. هذا في سرعة 100 و نحن كليبيين نقود بهذه السرعة داخل الازقة الضيقة فما بالك بالطريق الرئيسية بالتأكيد كانوا يقودون بسرعات خيالية أقل شيء 140 .
    اتمنى ان يقوم الاعلاميون باستضافة اخصائيين اجتماعيين لتناول هذه الظاهرة القاتلة المتجذرة في ليبيا اكثر من أي من دول الجوار لانني اعتقد ان لها علاقة بالغضب او الحماس او النشاط المكبوت و يمكن ان يخرج هؤلاء بمجموعة من التوصيات لمعالجة المشكلة التي تودي بحياة الكثير من الليبيين

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