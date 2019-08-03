افتتاح أقسام وغرف عمليات جديدة بمستشفى الجلاء بنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم السبت عددا من الأقسام بمستشفى الجلاء بنغازي.

وبينت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى افتتاح غرفة عناية مركزة مجهزة بعدد 6 أسرة إضافية متكاملة وافتتاح عدد 5 غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تصل إلى29 سرير بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها .

وأجرى وزير الصحة عقب الافتتاح جولة داخل غرف العمليات وأقسام الملاحظة بالمستشفى للاطلاع على جودة الإمكانيات والتجهيزات متعهدا بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من بينها غرف العمليات للقضاء علي قوائم الانتظار وسرعة تقديم الخدمة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة لتطوير المستشفيات.

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