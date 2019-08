رأس لانوف تعلن وصول أول شحنة من غاز الإيثيلين لبدء تشغيل المجمع الصناعي

المتوسط:

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وصول أولى شحنات غاز الإيثيلين لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

وأشارت الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى وصول الناقلة (Stella kosan) عبر ميناء رأس لانوف النفطي محملة بكمية من غاز الإيثيلين تقدر بحوالي (4000) طن متر، مشيرة إلى أن “هذه الشحنة تعتبر أولى الشحنات لتعبئة خزان منتج الإيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة لتغذية مصنع البولي استعدادا لتشغيل المصنع خلال الأيام القريبة القادمة”.

وأكدت الشركة أن «باقي الشحنات ستتوالى في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة لحين تشغيل مصنع الإيثلين في الفترة القادمة وفق الخطة الرئيسية للمشروع.

