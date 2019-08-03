قاسم يؤكد إنقاذ 75 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل زوارة

ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي أيوب قاسم أن حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية تمكن من إنقاذ 75 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة فروة غرب ليبيا.

قاسم بيّن في تصريح لقناة “الحرة” أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة من الصومال والسودان والجزائر والمغرب بالإضافة إلى بنغلاديش كما أن بينهم ثلاث نساء.

وأكد على أن المهاجرين نقلوا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية بعد تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لهم.

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