“الكهرباء” تعلن تغذية محطتي مصراتة والخمس بالتيار الكهربائي

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه تم تغذية محطتي مصراتة والخمس بالتيار الكهربائي من الشبكة الشرقية وتشغيل الوحدة الغازية الاولي والبخارية الاولى في محطة مصراتة المزدوجة والثانية والثالثة والرابعة في محطة الخمس الغازية والثالثة والرابعة في محطة الخمس البخارية .

وباتفاقٍ مسبق مع التحكم القومي التونسي تم توصيل دائرة الرويس طاطوين جهد 220 ك.ف لإعادة تغذية محطة توليد الرويس

كما تم تشغيل الوحدات الإنتاجية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة بها ، كم تم أيضا تغذية محطة جنوب طرابلس وتشغيل الوحدتين الاولى والرابعة وجاري العمل على تشغيل باقي الوحدات بها

كما أن العمل جار علي تشغيل وحدة توليد محطة الخليج البخارية وسنوافيكم بالمستجدات اولاً بأول .

