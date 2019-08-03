بتعاون تونسي..إعادة تغذية محطة الرويس للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه بعد الاتفاق مع الجانب التونسي تم توصيل دائرة الرويس طاطوين جهد 220 ك.ف لإعادة تغذية محطة توليد الرويس.

وبينت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى تشغيل الوحدات الإنتاجية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة كم تم أيضا تغذية محطة جنوب طرابلس وتشغيل الوحدتين الاولى والرابعة كما يجري العمل على تشغيل باقي الوحدات بها.

وأوضحت الشركة أنه جرى أيضا تغذية محطتي مصراته والخمس بالتيار الكهربائي من الشبكة الشرقية وتشغيل الوحدة الغازية الاولي والبخارية الاولى في محطة مصراته المزدوجة والثانية والثالثة والرابعة في محطة الخمس الغازية والثالثة والرابعة في محطة الخمس البخارية .

ولفتت الشركة إلى أن العمل جاري على تشغيل وحدة توليد محطة الخليج البخارية.

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