معالي وزير الصحة يدشن “5” غرف عمليات حديثة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي

بنغازي 03 أغسطس 2018 ( وال) – دشن معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب برفقة رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ومدير مستشفي الجلاء الدكتور خالد الجازوي قسم العمليات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد إتمام مشروع الصيانة والتطوير وتجهيز غرف العمليات بالمستشفى .

كما افتتح معالي وزير الصحة عناية مركزة بعدد (6) أسرة إضافية متكاملة، وخمس غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تصل إلى “29” سرير بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها .

وحول الشركة المنفذة لتجهيز غرف العمليات، قال المهندس “محمد العرفي” لوكالة الأنباء الليبية _ إنه تم تجهيز قسم غرف العمليات بأحدث التقنيات الطبية من شركة آلفا وكيل شركة General Electric حيث جهزت الشركة خمسة غرف عمليات بإضاءة عالية الجودة إضافةً إلى أجهزة تخذير متطورة، وجهاز وعدد ستة أسرة من مركز Hill room الأمريكي خارج غرف العمليات لاستقبال المرضى، وتحتوي هذه الأسرة على جهاز”ecg” كما تم تركيب أجهزة إنعاش حديثة.

ومن جهته، أثنى مدير الشؤون الفنية والهندسية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث السيد حسن بوزريبة على جهود دولة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني ومعالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب من أجل تطوير الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمدينة.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث يستقبل الحالات الطارئة وجرحى القوات المسلحة العربية الليبية في المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس ضد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأن افتتاح هذه الغرف سيساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن مرضي وجرحي القوات المسلحة العربية الليبية . (وال – بنغازي) ع م/ ع ع

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