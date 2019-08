“عقوب” يفتتح غرف العمليات بمستشفي الجلاء للجراحة ببنغازي

المتوسط:

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم السبت برفقة رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري و مدير مستشفي الجلاء الدكتور خالد الجازوي خلال احتفالية أقيمت بمستشفي الجلاء بمدينة بنغازي بمناسبة افتتاح عناية مركزة بعدد (6) أسرة إضافية متكاملة وافتتاح عدد “5” غرف عمليات بعد تطويويرها واستحداثها وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تصل الي (29) سرير بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها .

وحضر حفل الافتتاح عن مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ،محمد الفاخري و مدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ ابراهيم ليتيمي وبالاضافة الي حضور مدير مركز الوطني لأمراض القلب بنغازي طاهر الفاضلي ، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام، والعاملين بمستشفي الجلاء ببنغازي، وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي.

وأجرى وزير الصحة عقب قصه شريط الافتتاح، جولة داخل غرف العمليات وأقسام الملاحظة بالمستشفى للاطلاع على جودة الإمكانيات والتجهيزات متعهدآ بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من بينها غرف العمليات للقضاء علي قوائم الانتظار وسرعة تقديم الخدمة وفقآ للخطة الزمنية الموضوع لتطوير المستشفيات .

