إنقاذ 62 مهاجر بعد تعطل قاربهم في عرض البحر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس “طريق السكة” إنقاذ 62 مهاجرا من جنسيات مختلفة بعد تعطل قاربهم أمس الجمعة في عرض البحر.

وأكد مسؤول الإعلام بفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانة، أنه جرى بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنقاذ 62 مهاجر غير شرعي من جنسيات المغرب وبنغلاديش والصومال.

وأوضح أبوعيانة أنه جرى إيواء المهاجرين داخل فرع طرابلس طريق السكة وتقديم الخدمات الصحية الأولية لهم والتواصل مع سفارات دولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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