“المصرف المركزي” يضع شروط جديدة لمنحة أرباب الأسر

المتوسط:

أفاد مسؤول منحة أرباب الأسر من العملة الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي، بوجود شروط جديدة لصرف النصف الأول من مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي المقدرة بـ500 دولار لكل فرد من الأسرة.

وأشار مدير المشروع، إلى أن صرف المنحة سيتم عبر آليات جديدة تتمثل في قيام كل رب أسرة بتسجيل رقم هاتفه الشخصي باسمه وربطه برقمه الوطني عبر شركات الاتصالات وذلك بهدف التقليل من احتمالات التزوير والازدواج.

كما لفت إلى أن صرف النصف الثاني من المنحة يعتمد على الإيرادات النفطية ما يعني أنها ربما لا تكون هذا العام لافتا إلى أن قرار صرف الخمسمائة دولار الإضافية سيكون بناء على تقديرات المصرف.

