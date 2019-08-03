بسبب انقطاع الكهرباء.. توقف حركة العبور بمعبر جدير الحدودي

أخبار ليبيا 24 – خاص

توقفت صباح اليوم السبت، حركة العبور عبر معبر رأس اجدير الحدودي مع دولة تونس، في الاتجاه الليبي ما أدى إلى تكدس المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وتسبب انقطاع التيار الكهرباء في حدوث عطل بمنظومة الجوازات، بحسب شهود عيان، ما أدى إلى شلل تمام في المعبر، مؤكدين استمرار هذه الأوضاع على مدار الأيام السابقة، وأن مدة الانتظار تستغرق مايزيد عن 10 ساعات كاملة.

هذا وتشدد وزارة الدفاع التونسية احتياطاتها الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا.

ودعت الوزارة التونسية في وقت سابق، منتسبيها العسكريين إلى مزيد ملازمة اليقظة والحذر وتعزيز التشكيلات العسكرية من تواجدها بالمعبرين الحدوديين بكل من الذهيبة ورأس جدير.

وكانت غرفة التحكم الرئيسية بالشركة الكهرباء في طرابلس أعلنت البدء في عودة التيار الكهربائي تدريجيًا لبعض المنطقة الغربية منها تاجوراء، والقره بوللي، والكريمية، والسواني والخمس، ومصراتة “

وأكدت الشركة – في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك – أن العمل جاري من قبل فنيي الشركة على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً .

يأتي ذلك بعد إظلام تام على المنطقة الغربية والجنوبية حدث بالأمس نتيجة انهيار الشبكة لرفض بعض المدن والمناطق الالتزام بجدول طرح الاحمال منها مصراتة والزاوية .

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