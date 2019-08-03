بحثا عن موقف موحد..سلامة يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لقاءات مع عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب لبحث الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة التقى “بشكل منفرد مع كل من سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جشوا هاريس، وسفير مالطا ساليبا تشارلز الذي دعاه لزيارة مالطا خلال هذا الشهر”.

وأوضحت البعثة أن اللقاءات تأتي ضمن مساعي سلامة المستمرة لبناء موقف دولي موحد من الأزمة الليبية.

وكان سلامة اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين الماضي إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي منبهًا إلى أن الليبيين خوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.

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