المتوسط:

أصدرت الشركة العامة للكهرباء، بيانا، اليوم، تعلن فيه أنه تمت تغذية منظومة النهر الصناعي بالتيار الكهربائي وكذلك تشغيل الوحدة الاولى بمحطة الخليج البخارية سرت.

جدير بالذكر، أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن أمس الجمعة أن انقطاع عام للتيار الكهربائي أدى إلى إيقاف جميع آبار المياه ومحطات الضخ بمنظومة الحساونه سهل الجفارة.

The post “العامة للكهرباء” تعلن عودة التيار لمنظومة النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية