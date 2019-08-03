بعد استنزافهم لأشهر .. المنصوري : الوضع الميداني في طرابلس تحت السيطرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني، اللواء فوزي المنصوري، أن الوضع الميداني في كافة محاور طرابلس تحت السيطرة.

المنصوري لفت في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن عناصر من اللواء التاسع بقوات الجيش، خاضت على مدى اليومين الماضيين اشتباكات ضد “ميليشيات طرابلس”، وتمكنت من تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات .

وأعلن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أن سلاح الجو الحربي التابع للميليشيات يستهدف مناطق عشوائية للمواطنين خلف قوات الجيش.

وكان المركز الإعلامي للواء 73 مُشاة، قد أكد في بيان له، سقوط 32 قتيلاً للميليشيات أمس الجمعة، وفقًا لمصادر خاصة من داخلهم، بينهم 13 من مدينة مصراتة قُتلوا في طرابلس، مُبينًا أنه هناك قوة كبيرة دُمرت لهم في منطقة السدادة، كانت مشروعًا جديدًا للتحرك اتجاه الشويرف.

الخرطوش تابع أن قوات الجيش لم تخسر تمركزًا واحد بالأمس واليوم، وأنها مُستمرة في التقدم لنقاط جديدة، والمعنويات عالية تُعانق السماء.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن قيادات الميليشيات، تشهد حالة من الإرباك، بعد استنزافهم لأشهر، وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح، وأن هناك صراعات وخلافات كبيرة بين قيادتهم، بالإضافة إلى حالة من التوتر والاحتقان في مصراتة بسبب كثرة القتلى والخسائر .

ويُشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي، أعلنت الخميس، تقدم القوات الجيش، بمختلف محاور القتال في طرابلس.

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