داخلية المؤقتة تبدأ تفعيل الخطة الأمنية في بنغازي

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته المشددة لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة – مـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز بتفعيل الخطة الأمنية الصادرة عن وزير الداخلية؛ والتي تهدف إلى تأمين المدينة.

وتشمل الخطة الأمنية المشتركة كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، وتنفيذ الاتفاق مع رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري من خلال خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية لضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية.

كما أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أوامر بتشكيل لجنة قبض مشتركة مع الجيش لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وكرامته أي كانت تبعيته، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن الذي تشهده مختلف مدن سيطرة الحكومة المؤقتة.

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