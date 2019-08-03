انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للنساء والتوليد بدرنة

انطلقت بمدينة درنة أعمال المؤتمر العلمي الأول للنساء والتوليد بمشاركة أكثر من مئة وخمسين طبيبة من مدن بنغازي والبيضاء وإجدابيا والمرج ودرنة، ونخبة من الأساتذة والأطباء بمستشفى الوحدة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالمدينة.

ويهدف المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات ومستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، إلى استكمال استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة من أجل رفع كفاءة وأداء العاملين بقطاع الصحة ووضع معايير أساسية للرعاية الصحية الأولية.

هذا وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي في كلمة ألقاها خلال فعاليات انطلاق المؤتمر أن الحكومة عازمة على تطوير المنظومة الصحية في البلاد من خلال تحسين الرعاية الصحية بعدد من التخصصات، لا سيما المتعلقة بالنساء والولادة.

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