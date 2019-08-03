حكومة الوفاق تعلن إسقاط طائر للجيش الليبي قبل شنها هجوما على مصراتة

القاهرة – سبوتنيك. وأكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة مسيرة، تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، قبل شنها هجوما على أهداف بمدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.

وعبر صفحتها على (تويتر)، ذكرت قيادة عملية “بركان الغضب”، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجمات الجيش الوطني التي تستهدف السيطرة على طرابلس، “قواتنا البطلة بالمحور الجنوبي التابع لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تنجح، صباح اليوم، في إسقاط طائرة wing loong مسيرة مذخّرة بالصواريخ، دعمت بها الإمارات حفتر، كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة”.