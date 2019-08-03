اخبار ليبيا الان

المنفور يكشف دور قاعدة الوطية بـ”معركة طرابلس”

تم النشر منذُ 24 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعليقاً على السيطرة الواضحة لسلاح الجو التابع للجيش الوطني على أجواء المنطقة الغربية، قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني، اللواء محمد المنفور، إنّ استخدام قاعدة الوطية ساهم في سيطرة قوات الجيش على أجواء المنطقة.

وأضاف المنفور في تصريحات لصحيفة “البيان” أن سلاح الجو نفّذ ضربات دقيقة على مواقع حساسة تتبع الطرف الآخر لإضعاف قدراته، تمهيداً للمعركة الحاسمة، مُبيّنا أنه أصبح على قوات الوفاق الاعتراف رسمياً بهزيمتها.

وحول حديثه عن الدعم التركي والقطري للمجموعات التابعة لقوات الوفاق واستخدامها لمن وصفهم بـ”المرتزقة”، قال: “نختلف عنهم بأننا ننتمي لجيش وطني له قيادة عامة وتراتبية عسكرية، وينبثق عن سلطة شرعية هي سلطة مجلس النواب المنتخب، ويضم عناصر من كل أرجاء ليبيا بما في ذلك طرابلس ومصراتة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك