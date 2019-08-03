المنفور يكشف دور قاعدة الوطية بـ”معركة طرابلس”

تعليقاً على السيطرة الواضحة لسلاح الجو التابع للجيش الوطني على أجواء المنطقة الغربية، قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني، اللواء محمد المنفور، إنّ استخدام قاعدة الوطية ساهم في سيطرة قوات الجيش على أجواء المنطقة.

وأضاف المنفور في تصريحات لصحيفة “البيان” أن سلاح الجو نفّذ ضربات دقيقة على مواقع حساسة تتبع الطرف الآخر لإضعاف قدراته، تمهيداً للمعركة الحاسمة، مُبيّنا أنه أصبح على قوات الوفاق الاعتراف رسمياً بهزيمتها.

وحول حديثه عن الدعم التركي والقطري للمجموعات التابعة لقوات الوفاق واستخدامها لمن وصفهم بـ”المرتزقة”، قال: “نختلف عنهم بأننا ننتمي لجيش وطني له قيادة عامة وتراتبية عسكرية، وينبثق عن سلطة شرعية هي سلطة مجلس النواب المنتخب، ويضم عناصر من كل أرجاء ليبيا بما في ذلك طرابلس ومصراتة”.

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