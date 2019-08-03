رأس لانوف يستقبل شحنة إيثيلين “طار انتظارها”

في خطوة مهمة تجاه إعادة تشغيل المجمع الصناعي التابع لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وصلت، يوم أمس الجمعة، ناقلة المحروقات Stella kosan لميناء رأس لانوف محملة بغاز الإيثيلين، تقدر بنحو 4 آلاف طن، وهي أول شحنة تصل الميناء منذ أعوام، استعدادا لتشغيل المجمع الصناعي الفترة القريبة المقبلة.

وأفاد مراسل 218 في منطقة الهلال النفطي بأن الشركة متعاقدة على شحنات أخرى من المُتوقع وصولها قريبا مشيرا إلى أن الفرق الفنية التابعة لرأس لانوف نجحت في تشغيل وحدة إعادة تصنيع المخلفات بالمجمع بإشراف مجلس الإدارة ومدير عام إدارة العمليات بالشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها وضعت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال شحنة غاز الايثلين، منها التحوطات قبل عملية مناولة الشحنة من خلال التقيد بعدم استخدام أي معدات قابلة للاحتراق، وأي أدوات مولدة للشرارة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تشمل ضمان سلامة الخزانات وخطوط الإنتاج .

وتعد هذه الخطوة الأهم والأخطر في إعادة تشغيل المجمع الصناعي كون غاز الإيثيلين يعتبر من الغازات السريعة الانفجار على الرغم من أن رأس لانوف قامت بتفريغ آخر مخزون لها في 2014، خوفا من حدوث أي انفجار ناتج عن الاشتباكات.

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