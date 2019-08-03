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أمغيب: انشقاق السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى عن الرئاسي خطوة في الاتجاه الصحيح

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق-العنوان

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إعلان السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى انشقاقها عن حكومة الوفاق، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وبحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك” قال أمغيب “أتمنى من باقي السفارات والبعثات الدبلوماسية في العالم التابعة للدولة الليبية أن تحذو حذوها.. جيشنا ينتصر .. والوطن يعود”.

وكان قد أعلن القائم بأعمال السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى “حسين محمود بدر”، الجمعة انشقاقه عن المجلس الرئاسي وانحيازه بكامل البعثة الدبلوماسية إلى شرعية الدولة المتمثلة في الحكومة المؤقتة.

وأكد سفير ليبيا عبر تسجيل مرئي من مقر السفارة بالعاصمة “بانجي” دعمه لعلميات القوات المسلحة العربية الليبية في عملية تحرير طرابلس، وطالب السفير كافة البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج بالانحياز إلى شرعية الدولة المتمثلة في الحكومة المؤقتة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • هذا لأنك جاهل ومريض بمرض الملتزمة القولوني الي يجب تحت الوذان ، ونظرك لا يتعدى مسافة حذاءك … العمل الدوبلوماسي والخدمات الليبيين المقيمين في الخارج اهم من تصريحاتك التافهة ، ليبيا دولة معترف بها عالميا وتوجد لها علاقات بين ما الدول المسالمة التي لا تعادي الاسلام والمسلمين وتحترم القوانين الدولية – ولا تسطيع دولة مثل دولة ليبيا ان تعيش في معزل عن العالم بسبب تصريحات غبية وليس لها هدف يخدم البلاد على المدى البعيد في عدة مجالات ربما ستندم اذا حجبت على ليبيا .

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