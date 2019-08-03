سلامة يبحث عن موقف دولي موحد من أزمة ليبيا

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، جولة من اللقاءات المنفردة مع مسؤولين دوليين في إطار مساعيه لتكوين موقف دولي مُوحد تجاه الأزمة التي تمر بها ليبيا، والتخفيف من حدّة الانقسامات الخارجية الحاصلة بشأنها، عدا تلك الداخلية الكبيرة.

سلامة استهل جولة حواراته بلقاء مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، تلاه اجتماع مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جشوا هاريس، وأخيراً سفير مالطا لدى ليبيا، ساليبا تشارلز.

البعثة الأممية في ليبيا قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إن لقاءات سلامة تمحورت حول سُبل بناء موقف دولي متماسك وموحد من أزمة ليبيا.

على صعيد متصل، أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالمُقترح الذي دعا فيه المبعوث الأممي في ليبيا إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى بين طرفي النزاع في طرابلس، الذين طالبهم الاتحاد بترك السلاح والعودة إلى المسار السياسي.

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