الاتحاد الأوروبي يدعو للامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة “للامتثال لحظر الأسلحة على ليبيا”، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441، محذراً من أن “النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها”.

ونقلت وكالة “آكي” عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قولها في تصريح صحفي إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إحاطته أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي إن هناك “تجنيدا للمرتزقة الأجانب في الصراع الليبي”، مؤكدا أن الدعم الخارجي “كان عاملا أساسيا في زيادة الضربات الجوية على العاصمة طرابلس، وأغلب ضحاياها مدنيون”، مضيفا أن “السلاح المستورد رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب”.

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