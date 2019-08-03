شركة الكهرباء تكشف أسباب حالة الإظلام التام الثانية بطرابلس

كشفت الشركة العامة للكهرباء أسباب حالة الإظلام التام التي تعرضت له المنطقة الغربية والجنوبية ليلة أمس السبت.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “بعد أن تم أنجاز نسبة كبيرة من بناء الشبكة الكهربائية يوم أمس الجمعة والتي تعدت 40% تقريباً من خلال إعادة تشغيل عدد من وحدات التوليد …عادت الكهرباء إلى عدد من المناطق من ضمنها أجزاء من طرابلس الكبرى فقام عدد من المواطنين وبشكل متعجل رغماً عن إرادة مشغلي محطات 220ك.ف بفرض إرجاع التيار الكهربائي بالقوة الأمر الذي أدى الى حدوث إظلام كامل للمرة الثانية في حدود الساعة العاشرة والنصف من الليلة البارحة والرجوع لنقطة الصفر والبدء في إجراءات إعادة بناء الشبكة.

وأوضحت الشركة أن الإظلام الاول حدث على تمام الساعة 4.45 مساء يوم أمس الجمعة مشيرة إلى أن الجهود مازالت متواصلة لإعادة الوضع التشغيلي للشبكة إلى ما كان عليه قبل حدوث الاظلام الأول.

ودعت الشركة المواطنين في كل أرجاء المنطقة الغربية الممتدة من سرت إلى راس أجدير ومنطقة فزان لمساعدتها بعدم التدخل في أعمال مشغلي محطات التحويل مضيفة أنها لاحظت قيام بعض المواطنين بالدخول إلى هذه المحطات وفرض إرجاع التغذية بقوة السلاح وهو ما سيؤدي إذا ما تكرر للعودة لحالة الاظلام.

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