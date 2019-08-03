تمهيدا لافتتاحه.. صحة المؤقتة تتابع التجهيزات النهائية بمستشفى الوحدة بدرنة

درنة-العنوان

أجرى مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، محمد الجبالي، أمس الجمعة جولة تفقدية للعيادات الخارجية وقسم الباطنة بمستشفى الوحدة بدرنة، وذلك لمتابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحه.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية رافق الجبالي خلال الجولة التي تمت وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب كل من مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي.

هذا وكان في استقبالهم خلال الجولة مدير عام مستشفى الوحدة بدرنة إبراهيم عزوز، وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالمستشفى.

وأطلع مدير إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة خلال الزيارة الميدانية على المجهودات والتجهيزات والإنشاءات للمباني وتفقد الأقسام وغرف العناية والمعدات والمستلزمات الطبية والفنية.

كما استمع الجبالي خلال الجولة التفقدية لشرح مفصل من قبل مدير عام المستشفى عن أقسام هذا المرفق الصحي التي تم تجهيزها واستحداثها والخدمات التي ستقدمها للمرضى والمترددين على مدار 24 ساعة فور افتتاحه من قبل وزير الصحة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد مدير إدارة الجودة خلال جولته على أن وزير الصحة أصدر تعليماته بتوفير كافة الإمكانيات والنواقص وتذليل كافة الصعاب لإدارة مستشفى الوحدة قبيل موحد الافتتاح مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لسد النقص في بعض التخصصات لكي تكتمل المنظومة الصحية بهدف تقديم كل الخدمات العلاجية للمرضى على أكمل وجه وبجودة عالية.

كما أشاد الجبالي بجهود مدير عام مستشفى الوحدة بدرنة في الرقي بمستوى الخدمات الصحية والطبية بمدينة درنة والتغيير الحاصل بالقطاع في أقل من (60) يوم من توليه لمهام أدارة مستشفى الوحدة في كافة المجالات الطبية والإدارية والفنية.

وأوضح الجبالي بأن الإدارة الشابة لمستشفى الوحدة والمتعلمة كان لها الأثر المميز في التغيير السريع الحاصل بالقطاع الصحي بدرنة واحتلت مكانة مرموقة من خلال قدرة وكفاءة القائمين عليها في تخطي الصعاب وتحقيق الأمنيات لتكن واقعا ملموسا بمدينة درنة ينعم به الجميع.

وعبر الجبالي في ختام الجولة عن شكره وتقديره لمدير عام مستشفى الوحدة لقدرته العالية على إدارة التغيير وتبني الأفكار نحو تحقيق تطلعات وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة مثمنا في الوقت نفسه دور كافة العاملين في المستشفى وجهودهم التي يقومون بها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين وتقديم أفضل الخدمات الطبية وبما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

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