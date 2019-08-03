بالتفاصيل.. ضلوع الخطوط الأفريقية في نقل شحنات السلاح التركي لطرابلس

كشف مدير فرع شركة الخطوط الافريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري، لبوابة افريقيا الاخبارية عن استخدام إحدى طائرات الشركة المتواجدة بمطار معيتيقة في نقل طائرات بدون طيار وأسلحة من تركيا إلى طرابلس لدعم المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، والجماعات الارهابية.

وقال الفيتوري “إن معلومات مؤكدة لديه تفيد بأن الطائرة 330 التابعة للشركةتقوم برحلات حتى يوم الجمعة 02 أغسطس 2019 بين انقرة ومعيتيقة وبقيادة طيارين من الخطوط الليبية لتحميل شحنات لمواد عسكرية موجهة لدعم المجموعات المسلحة، ولضرب القوات المسلحة الليبية. “

وأضاف الفيتوري، أنه خلال تواصله مع إدارة الخطوط الافريقية لاستيضاح الأمر قيل له أنها شحنات طبية وأدوية، وعلق الفيتوري “بأن معلوماته المؤكدة الصحيحة أنها ليست شحنات طبية بل طائرات مسيرة ” .

وكشف الفيتوري، أيضا لبوابة افريقيا الاخبارية “أن طائرة الشحن 300600 التابعة للخطوط الافريقية بمصراتة طلب تسييرها أيضا في نقل ذات الشحنات إلا أن طياريها رفضوا الإقلاع ما جعل إدارة الخطوط الافريقية تتواطئ مع المجلس الرئاسي في نقل صناديق الاسلحة عبر مطار معيتيقة “.

ووصف الفيتوري مجلس إدارة القابضة ومجلس إدارة الافريقية بطرابلس بالمتواطئ مع المجلس الرئاسي في ضرب القوات المسلحة العر بية الليبية، قائلا :”إنهم جميعا الآن في حالة احتضار وتخبط تام“.

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