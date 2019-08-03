الدولار يفقد توازنه من جديد أمام الدينار

عادت السوق السوداء اليوم السبت للتداول من جديد بعد نهاية عطلة الأسبوع الذي شهد على انخفاض كبير للعملات الأجنبية أمام الدينار.

وتداول التجار الدولار اليوم بأربعة دنانير واثني عشر قرشا (4.12) ليخسر بذلك ثمانية قروش بالمقارنة مع إغلاق الخميس، أما اليورو فقد بيع بسوق المشير في طرابلس بأربعة دنانير وسبعة وخمسين قرشا (4.57) ليفقد بذلك ثلاثة قروش أما الذهب عليار 18 كسر فقد حافظ على استقراره لليوم الرابع على التوالي ليتم بيعه بمئة وخمسة وثلاثين (135) دينارا للغرام .

حالة انخفاض الدولار واليورو في السوق السوداء اليوم لم تؤثر على قيمة الليرة التركية أمام الدينار واستقرت لليوم الثالث على التوالي على مستويات خمسة وسبعين (0.75) قرشا وتداول التجار الدينار التونسي في سوق المشير بطرابلس بدينار وأربعة وأربعين قرشا (1.44) أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته عند اثنين وعشرين (0.22) قرشا للجنيه.

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